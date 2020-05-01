Симферополь, 1 мая 2020, 11:08 — REGNUM Заражённую коронавирусом жительницу Ялты принудительно госпитализируют, поскольку она отказывается от добровольного помещения в стационар. Об этом 1 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в РК сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус ещё у восьми жителей, таким образом в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2. Четыре пациента в тяжёлом состоянии.
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