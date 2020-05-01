Рязань, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили ещё у 43 жителей Рязанской области. Ждут подтверждения 98 тестов, сообщили 1 мая в региональной оперативной группе.

С начала пандемии всего в регионе выявили 923 случая заражения коронавирусом. Ещё 98 положительных тестов находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей сейчас находятся 1021 человек.

Всего выздоровели 69 человек, пять скончались.