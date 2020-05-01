Красноярск, , 11:03 — REGNUM За сутки в Красноярском крае зарегистрировано 48 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 мая в региональном оперштабе.

Таким образом, всего в Красноярском крае подтверждено 714 случаев заражения в 41 муниципальном образовании, в том числе 124 человека вылечили (плюс 50 за сутки). За весь период скончались девять пациентов с коронавирусом (плюс один за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде поселений Красноярского края отменили режим самоизоляции.

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