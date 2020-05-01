Лондон, , 11:08 — REGNUM Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что страна начала проводить порядка 100 тыс. тестов на коронавирус ежедневно. Об этом 1 мая сообщает BBC TV.

«У меня пока нет цифр, они будут известны сегодня, немного позднее. Но судя по всему мы приблизились, либо приближаемся к цели, значительно увеличив объемы тестирования в нашей стране», — отметил Дженрик в интервью телеканалу.

Министр подчеркнул, что данный факт имеет важное значение и свидетельствует о том, что в стране создана целая сеть, необходимая для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, вспышка коронавируса в китайском Ухане в декабре 2019 года распространилась на всю планету, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения достигло почти 3 млн 260 тыс. человек.

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