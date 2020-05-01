Сеул, , 11:06 — REGNUM Главный дизайнер южнокорейских компаний Hyundai, Kia и Genesis Люк Донкервольке принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает издание Automotive News.

Дизайнер принял решение прекратить работу в компании по личным причинам. В прощальном сообщении шеф-дизайнер заявил, что для него «было большой честью» отвечать за будущее моделей корейских брендов.

После ухода Донкервольке пост шеф-дизайнера будет упразднён. Теперь управлять отделом дизайна компаний Hyundai и Genesis будет Санг Юп Ли, а за дизайн моделей компании Kia будет отвечать Карим Хабиб.

Напомним, в первом квартале текущего года автокомпания KIA Motors зафиксировала сокращение операционной прибыли на 25,2%, до 444,5 млрд вон (около 361,2 млн долларов), а чистой прибыли — на 59%, до 266 млрд вон (около 216 млн долларов).

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