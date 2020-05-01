Краснодар, , 11:01 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб.

Самому младшему пациенту среди новых заражённых — один год, самому старшему — 90 лет. 14 случаев выявлено в Краснодаре, девять — в Сочи, шесть случаев в Ейске.

Всего в регионе подтверждено 1083 случая заражения коронавирусом. 277 человек выздоровели, 20 человек скончались. 26 пациентов с подтверждённым коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

Всего к медикам региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 3032 человека, в том числе 449 детей. 1713 человек лечатся в стационаре, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 9426 человек.