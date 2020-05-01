Калуга, , 11:29 — REGNUM 121 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Калужской области 1 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской областной инфекционной болльнице Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, всего в регионе зафиксировано 1065 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 992 человека находятся на лечении. 61 человек выздоровел, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (267), в Боровском районе (152), в Обнинске (139), Малоярославецком районе (118) и в Думиничском районе (74).

Заражение инфекцией подтверждено у 99 детей. Из них пятеро грудничков младше года, 22 случая у детей в возрасте от двух до пяти лет, 28 случаев у детей от шести до десяти лет и 44 ребёнка заразились в возрасте от 11 до 17 лет. 110 случаев заражения обнаружено у пожилых людей в возрасте от 65 до 80 лет. Кроме того, 25 человек старше 80 лет также инфицировано коронавирусом.

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