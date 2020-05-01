Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выявленных заразившихся в регионе с начала пандемии достигло 929 человек. Об этом 1 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

По данным штаба, в Ленобласти 126 человек из числа заболевших уже выздоровели, три человека скончались. Активная фаза заболевания продолжается у 800 жителей региона.

Всего за последние сутки в России подтверждено 7 933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом 44,5% из них не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, выписано по выздоровлению 1601 человек, скончалось — 96.

В Ленинградской области число зараженных достигло почти тысячи человек с начала пандемии, за сутки, как уже сказано — 44 новых зараженных коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 114 431 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело — 13 220, умерло — 1169 жителей.

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