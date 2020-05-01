Москва, , 11:01 — REGNUM Тест, который определяет антитела к SARS-CoV-2 был разработан при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, зарегистрировала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). О этом 1 мая сообщил на своей странице в соцсети Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

«Тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, который НМИЦ гематологии разработал совместно с Институтом молекулярной биологии, наконец зарегистрирован Росздравнадзором», — написал в своем сообщении заведующий лабораторией.

Также он указал, что теперь данный тест может быть использован для определения людей, которые уже переболели COVID-19.

Кроме этого, Ефимов уточнил, что новый тест выявляет ответ иммунной системы на коронавирус, а не сам вирус, в результате чего данная тест-система является идеальной для тех, кому во время болезни не был проведён анализ на наличие вируса в организме.

«Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — отметил учёный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 82 новых случая заражения коронавирусом было подтверждено в Тульской области за последние сутки.