Вашингтон, 1 мая 2020, 10:56 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил усилия Южной Кореи в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, сообщает KBS.
Выступая 30 апреля на пресс-конференции, генеральный секретарь ООН заявил, что Южная Корея является «замечательным примером» того, как одна страна может объединить объединить борьбу против этих двух вещей.
Он подчеркнул важность того, что 30 апреля в Южной Корее не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, добавив, что это лишний раз показывает успешный подход Южной Кореи в борьбе с эпидемией.
Антониу Гутерриш отметил, что южнокорейское правительство разработало план по сокращению выбросов в атмосферу отходов угольных электростанций и выбросов углекислого газа, а также выразил надежду на то, что другие страны мира последуют примеру Южной Кореи.