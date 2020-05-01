Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил усилия Южной Кореи в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, сообщает KBS.

Выступая 30 апреля на пресс-конференции, генеральный секретарь ООН заявил, что Южная Корея является «замечательным примером» того, как одна страна может объединить объединить борьбу против этих двух вещей.

Он подчеркнул важность того, что 30 апреля в Южной Корее не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, добавив, что это лишний раз показывает успешный подход Южной Кореи в борьбе с эпидемией.

Антониу Гутерриш отметил, что южнокорейское правительство разработало план по сокращению выбросов в атмосферу отходов угольных электростанций и выбросов углекислого газа, а также выразил надежду на то, что другие страны мира последуют примеру Южной Кореи.