Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В семь больниц и один морг Санкт-Петербурга поступили восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших на случай необходимости при ухудшении обстановки из-за коронавируса. Об этом 1 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего в Смольном городское здравоохранение.

По словам представителей чиновника, хотя город не испытывает дефицита мест в патологоанатомических отделениях и моргах, комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга организовали размещение на территории семи стационаров и одного крематория мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения или кремации.

«Скажем так: это некая подстраховка, и на данный момент она не нужна. Количество умерших сейчас вполне соответствует средним показателям. Это на крайний случай, но пока ситуация не располагает к тому, чтобы этими рефрижераторами пользоваться», — сказал собеседник агентства.

Пока что рефрижераторы по прямому назначению не используются. В пресс-службе отметили, что они предназначены на случай, если пандемия выйдет из-под контроля.

«Мы должны рассматривать разные сценарии, и это некий резерв на случай осложнения. Сейчас ситуация в этом плане ничем экстраординарным не отличается», — подчеркнули в аппарате вице-губернатора.

По данным на 1 мая, с начала пандемии в Петербурге число умерших от COVID-19 достигло 33 человек. Всего заразилось инфекцией более 4,4 тысяч горожан.

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Кроме того, в Северной столице отмечается рост заболевания внебольничной пневмонией, в том числе с летальным исходом, что дает дополнительную нагрузку на медицинскую систему. А поскольку результаты тестов на коронавирус приходится ждать от двух и более дней, сроки выдачи тела родственникам умерших также увеличиваются.

В свою очередь в комитете по здравоохранению корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что большинство из медицинских учреждений, которые получили мобильные морги, заняты лечением больных с коронавирусной инфекцией.

«В Санкт-Петербурге на сегодняшний день имеются свободные места в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций. Поэтому большинство таких установок пока не используется. Однако в связи с тем, что обнаружение коронавирусной инфекции увеличивает сроки захоронения умерших, такие рефрижераторы могут понадобиться. Хотя мы и выражаем надежду, что они будут не востребованы большинством стационаров», — отметили в комздраве.

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