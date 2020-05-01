Москва, , 10:50 — REGNUM В период майских праздников на дорогах России сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

В полицейском ведомстве уточнили, что проверки и специальные операции направлены на «предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения».

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«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвёртого смертельного случая», — пояснили в МВД РФ.

В ведомстве напомнили автолюбителям о необходимости минимизировать поездки на личном транспорте в период майских праздников и не выезжать без крайней необходимости.

«Если такой необходимости нет, то их следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации и остаться дома, соблюдая режим самоизоляции», — подчеркнули в МВД.

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Добавим, что, по оперативным данным МВД РФ, за неполные четыре месяца 2020 года количество ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, возросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2995 аварий. При этом число погибших в таких автодорожных происшествиях увеличилось на 20,8% — до 650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции продлил период нерабочих дней в РФ до 11 мая.