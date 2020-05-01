Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Чувашии за сутки зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом. Прирост меньше, чем было днём ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По данным на 1 мая, в Чувашии официально подтвержден 41 новый случай заражения SARS-CoV-2 (на 30 апреля — 47 новых случаев инфицирования). Общее число выявленных случаев заражения достигло 627.

По данным минздрава на 30 апреля, в Чувашии под медицинским наблюдением находятся более 1,6 тыс. человек, выздоровели 97 пациентов с коронавирусом, умерли восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах.