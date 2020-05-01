Москва, , 10:54 — REGNUM Свыше 2,5 тыс. человек привлечены к ответственности за нарушение карантина в Москве за сутки 29 апреля. Об этом сообщил 1 мая министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он отметил, что нарушителей режима самоизоляции выявили с помощью систем фотовидеофиксации и других технических средств. Это люди, у которых был выявлен коронавирус и ОРВИ, а также проживающие с ними граждане.

Всего выявлено около 4 тыс. нарушений. Одно нарушение режима может означать передачу вируса от больного в среднем ещё двум людям. Каждый из них передаст вирус ещё пятерым, добавил Данчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 600 протоколов составлено в Москве в отношении организаций-нарушителей, которые не обеспечили режим социального дистанцирования.

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