Кустанай, Казахстан, 1 мая 2020, 10:47 — REGNUM Казахстанские пограничники предотвратили контрабанду более 1 млн масок в Кустанайской области Казахстана, сообщили 1 мая на странице Комитета национальной безопасности в Facebook.
1 мая на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» остановлен грузовой автомобиль. При досмотре груза выяснилось, что под видом товаров народного потребления перевозились маски. Общая сумма контрабанды составила 118 млн тенге ($278 тыс.).
Напомним, 15 апреля правоохранительные органы пресекли незаконный вывоз 400 тыс. медицинских масок в Западно-Казахстанской области. Власти Казахстана запретили экспорт масок и других средств индивидуальной защиты.
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