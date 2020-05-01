Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили утром 1 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Таким образом, в общей сложности в Петербурге зафиксировано 4411 случаев заражения. 33 человека скончались, из них два случая подтверждены за последние сутки.

Суточный рост зараженных в Петербурге за 30 апреля оказался на уровне предыдущего дня, когда было выявлено 336 случаев заражения.

В настоящее время в Петербурге коронавирусной инфекцией заражены 3599 человек. Еще 779 человек считаются выздоровевшими.

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