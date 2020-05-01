Москва, , 10:46 — REGNUM За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения произошли во всех регионах России. За сутки умерли 96 пациентов, выздоровели 1,6 тыс. человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 3561, Подмосковье — 797, Петербурге — 349, Свердловской области — 323, Нижегородской области — 179, Дагестане — 164, Калужской области — 121.

Общее число заражений коронавирусом в России составило 114 431. Умерло 1169 человек, выздоровели 13,3 тыс. человек.