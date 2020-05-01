Лондон, , 10:45 — REGNUM «Вампирский» экшен Evilevil от студии Toadman Interactive будет будет полностью бесплатным. Об этом 30 апреля сообщили разработчики в ролике на своём YouTube-канале.

Игра будет выходить эпизодами. Сообщается, что сюжет следующих частей будет зависеть от решений, принятых большинством игроков.

Напомним, Evilevil — это кооперативный экшен, в котором команда игроков управляет вампирами, сражающимися с различными монстрами. Дата релиза проекта пока не сообщается.

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