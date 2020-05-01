Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростовской области прорабатывается вопрос возобновления работы как парикмахерских и салонов красоты, так и ряда организаций, приостановивших свою деятельность. Об этом сообщил главный санитарный врачи региона Евгений Ковалёв.

«[Салоны красоты] могут оставить одно рабочее место, ввести предварительную запись, чтобы не возникало скопления людей, это даст возможность снизить риск передачи вируса. Все эти ситуации прорабатываются», — отметил Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за коронавируса с 28 марта оказались временно закрыты не только парикмахерские и салоны красоты, но и кафе, рестораны, парки, кружки и секции, фитнес-центры и бани.