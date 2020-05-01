Нижний Новгород, , 10:39 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности. Документ опубликован на портале регионального правительства.

Так, в общественных местах граждане теперь обязаны «защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.)». Это касается общественного транспорта, такси, посещений аптек, магазинов, банков, рынков и ярмарок.

Торговые сети и другие организации розничной торговли должны обеспечивать одноразовыми масками посетителей магазинов розничной торговли, если у покупателей маски отсутствуют.

Теперь жителям разрешается совершать пробежки и прогулки, но при соблюдении социальной дистанции. Разрешение на прогулку, в том числе с ребёнком, можно получить раз в сутки на один час. Во время прогулки «не допускать контактов с поверхностями объектов, расположенных на соответствующей общественной или придомовой территории», «не нарушать запреты на посещение детских площадок и иных развлекательных, досуговых и спортивных территорий и объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, поездка на дачу или садовый участок во время самоизоляции для нижегородцев возможна только при наличии документа, удостоверяющего право собственности на это имущество.

На дачу или садовый участок можно поехать на личном автомобиле или такси, при себе необходимо иметь документ о праве собственности и при необходимости предъявить. Количество поездок ограничивается до двух в неделю.