Новосибирск, , 10:38 — REGNUM Новосибирское управление Роспотребнадзора дало рекомендации по соблюдению режима самоизоляции в майские праздники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей, — уточняет ведомство. — Для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать современные дистанционные средства связи».

Роспотребнадзор подчёркивает, что при выходе из дома необходимо пользоваться масками и перчатками, в домах продолжать уборку с применением дезинфицирующих средств, в магазинах соблюдать дистанцию (1,5−2 м) и отдавать предпочтение доставкам продуктов питания на дом.