Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM Разработчики из Respawn Entertainment представили нового персонажа для многопользовательского шутера Apex Legends. Им стала профессиональная воровка Лоба Андраде, сообщалось 30 апреля в ролике на YouTube-канале игры.

Героиня появится в Apex Legends 12 мая 2020 года, одновременно со стартом пятого сезона. По сюжету, её отца убил Ревенант, что стало отправной точкой для старта криминальной карьеры девушки.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Игра является спин-оффом франшизы Titanfall.

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