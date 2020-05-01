Москва, , 10:35 — REGNUM Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства, который посчитал, что ещё рано оценивать его заслуги таким образом. Об этом заявил настоятель храма епископ Клинский Стефан.

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«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», — заявил РБК священнослужитель.

При этом известно, что демонтированное панно с изображением российского лидера будет сохранено «как некий исторический артефакт», а на его месте планируется изобразить крестный ход с иконой Корсунской Богоматери.

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Епископ также добавил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса и карантинных мер точную дату открытия храма пока назвать сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, в главном храме Вооруженных сил России, который возводится в Подмосковье, создавалась мозаика с изображением президента России Владимира Путина и других руководителей государства, а также фреска с изображением Иосифа Сталина. Российский лидер на этот счёт заявил, что пока еще рано оценивать его заслуги мозаикой в храме.

На сегодняшний день мозаика с изображением президента России Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в подмосковной Кубинке демонтирована.