Донецк, 1 мая 2020, 10:41 — REGNUM За минувшие стуки в ДНР зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 1 мая в пресс-службе минздрава республики.
По данным министерства, всего в ДНР выявили 104 случаz заражения коронавирусом. На лечении находятся 84 человека, выздоровели 16 пациентов, скончались четверо.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее жертвами COVID-19 в ДНР были признаны три человека.
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