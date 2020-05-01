Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Ростовская область не достигла плато по коронавирусу, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Глава регионального управления Роспотребнадзора разделил развитие эпидемии на четыре этапа. Это отсутствие заболеваемости, рост заболеваемости, высокий уровень заболеваемости с нестабильным колебанием, высокий уровень заболеваемости со стабильной регистрацией новых случаев (плато).

«Сегодня мы пока не достигли плато, а находимся не на предыдущей ступени, что не позволяет нам начать постепенное ослабление действующих ограничений», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что Ростовская область может достичь плато по коронавирусу к концу апреля — началу мая.