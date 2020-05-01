Алма-Ата, Казахстан, , 10:31 — REGNUM В Алма-Ате скончался казахстанский режиссер и медиаменеджер Булат Акунов, сообщает 1 мая издание Tengrinews. kz со ссылкой на его друзей.

Музыкант Газиза Абдрахимова отметила, что последние дни режиссер находился дома, соблюдая режим самоизоляции. «За что бы он ни брался, он делал это все на высоком уровне», — отмечает Абдрахимова.

«Про таких, как он, казахи говорят — тектi адам (породистый человек), это было видно во всем», — вспоминает друг Акунова Бауржан Баймуханов.

Булат Акунов родился 3 июля 1965 года в Москве. Окончил Московский полиграфический институт по специальности «Книжная торговля». В начале 90-х годов работал продюсером программы «Взгляд».