Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM Из российской версии игры Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered снова вырезали скандально известную миссию «Ни слова по-русски». Об этом 30 апреля сообщил портал DTF.

Представители Call of Duty в России заявили, что ремастер-версия полностью соответствует оригинальной Modern Warfare 2. Именно поэтому эпизод «Ни слова по-русски» был удалён.

Напомним, в миссии «Ни слова по-русски» игроки принимают участие в теракте в вымышленном московском аэропорту. Из-за многочисленных скандалов этот эпизод вырезали из версии игры для многих стран.

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