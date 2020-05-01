Берлин, , 10:35 — REGNUM Ученые института имени Роберта Коха обнародовали свежие данные по распространению коронавирусной инфекции в Германии. Об этом 1 мая сообщается в заявлении учреждения.

По данным представителей института, за прошедшие сутки в стране выявили 1 тыс. 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 160 тыс. 758 человек.

Число скончавшихся от заболевания COVID-19 за сутки в стране возросло на 193 человека, общее число скончавшихся составило 6 тыс. 481 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор она распространилась на всю планету, вынуждая правительства большинства стран вводить карантинные меры.