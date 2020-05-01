Киев, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых случаев SARS-CoV2 увеличилось на 455 и составило 10 861 случай. Об этом сообщили 1 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным центра, осложнения, вызванные COVID-19, привели к гибели 272 человек, из них 11 — за минувшие сутки. Выздоровели 1413 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его неприятно удивило количество людей, гуляющих в центре Киева.

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