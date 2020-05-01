Тбилиси, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено 27 новых зараженных коронавирусом граждан. Об этом сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/. Общее число инфицированных на 10:00 часов 1 мая составляет 566 человек.

По информации медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в эту клинику ни один из новых пациентов не поступал, они распределены по другим медучреждениям, которые занимаются лечением коронавируса. Вместе с тем большинство источников заражения новых пациентов известны. 13 пациентов — из Болниси, два — из Марнеули, один — из Тетрицкаро, и это те муниципалитеты, где уже зафиксированы факты внутреннего распространения и объявлен специальный режим карантина. Еще четыре гражданина, у которых выявлен коронавирус, находились в зонах карантина. В настоящее время эпидемиологи пытаются установить источники заражения и круг контактов остальных семи новых пациентов.

За этот же период из больниц были выписаны шесть перенесших коронавирус пациентов, в том числе двое — из Тбилисской инфекционной больницы, и общее число выздоровевших на данный момент составляет 184 человека.

В графе скончавшихся числится шесть летальных исходов, в режиме карантина находятся 5243 человека, в стационарах — 550 пациентов. Еще трое граждан зафиксированы как прибывшие на лечение на родину из-за рубежа, точнее из Турции и Армении.

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