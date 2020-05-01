Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Обследование на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки прошли 7362 человека, сообщили утром 1 мая в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее суточная цифра обследованных в городе была значительно больше, превысив отметку в 12 тыс. тестов.

На 1 мая на карантине в Петербурге находится 2684 человека. Из них 53 гражданина помещено в обсерватор на базе пансионата в Курортном районе, 482 человека — на самоизоляции, 2149 — контактные лица.

Количество находящихся на карантине людей за сутки снизилось на 120 человек.

В службу экстренных вызовов 112 о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 87 человек. Напомним, что в Петербург продолжают возвращаться авиарейсами граждане РФ из ряда зарубежных стран.

По данным на 30 апреля, в Петербурге всего было зарегистрировано 4062 случая заражения коронавирусом. Скончался от COVID-19 за время пандемии 31 человек. 779 человек выздоровели.