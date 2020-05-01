Москва, , 10:11 — REGNUM Приключенческая игра Skyhill: Black Mist от российской студии Mandragora выйдет на PC 28 мая 2020 года. Об этом сообщалось 30 апреля на странице проекта в Steam.

В Black Mist геймерам предстоит спасти свою дочь из огромного комплекса Skyhill, который захватили монстры и обезумевшие культисты. Помимо этого, протагонисту нужно будет постоянно искать лекарства, чтобы не пасть жертвой таинственного Тёмного Тумана.

Напомним, первая часть Skyhill от студии Mandragora вышла в 2015 году. Игра доступна на PC, iOS, Android, Xbox One, PS4 и PS Vita.

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