Владивосток, , 10:06 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к жителям с экстренным заявлением, в котором попросил в период майских праздников максимально следовать режиму самоизоляции и советам врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Сейчас в крае и в стране сложная ситуация — эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты. Каждый день мы видим прирост заболевших. Счёт идёт на сотни. Наши медики круглосуточно борются за жизнь каждого заболевшего», — сказал Кожемяко.

Глава региона призвал приморцев не торопиться в период майских праздников выйти из режима самоизоляции, а наоборот — с максимальной ответственностью отнестись к требованиям врачей: не собираться большими компаниями, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

«От того, как мы пройдём ближайшие две недели, будет зависеть, как мы будем жить дальше», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 1 мая всего зарегистрировано 430 заразившихся коронавирусом, за последние сутки — 27. Олег Кожемяко распорядился назначить дополнительные выплаты из краевого бюджета медикам, которые работают с пациентами с диагнозом «внебольничная пневмония». За работу по борьбе с коронавирусом медперсонал получает выплаты из федерального и краевого бюджетов.