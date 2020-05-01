Москва, , 10:02 — REGNUM Скорректирован с учётом самоизоляции график планового отключения горячей воды в Москве. Об этом 1 мая сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В связи с распространением коронавируса и необходимости людей проводить время дома дату начала плановых отключений перенесли на 1 июня.

Как рассказал вице-мэр Пётр Бирюков, ежегодно происходит поэтапное отключение горячей воды для проведения профилактических и ремонтных работ в сетях.

«Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч потенциально ненадёжных участков на тепловых сетях», — сказал вице-мэр.

В 2020 году работы планируется завершить до конца августа.