Белгород, , 10:04 — REGNUM Смотреть салют в честь Дня Победы из своих домов призвал горожан мэр Белгорода Юрий Галдун. Центральную площадь города и другие площадки закроют для посещений, предупредил градоначальник 1 мая на своей странице в социальной сети.

По словам мэра, чтобы как можно больше людей увидели салют из окон и с балконов, праздничные залпы будут давать из четырёх разных районов.

«Соборную площадь и другие места для просмотра закроем. Уважаемые горожане, обращаюсь к вам с личной просьбой: любуйтесь салютом, не выходя из дома», — попросил градоначальник.

Несмотря на ограничения, Белгород украсили к праздникам и запустили фонтаны. Впервые Первомай пройдёт без массовых мероприятий.