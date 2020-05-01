Белгород, 1 мая 2020, 10:04 — REGNUM Смотреть салют в честь Дня Победы из своих домов призвал горожан мэр Белгорода Юрий Галдун. Центральную площадь города и другие площадки закроют для посещений, предупредил градоначальник 1 мая на своей странице в социальной сети.
По словам мэра, чтобы как можно больше людей увидели салют из окон и с балконов, праздничные залпы будут давать из четырёх разных районов.
Несмотря на ограничения, Белгород украсили к праздникам и запустили фонтаны. Впервые Первомай пройдёт без массовых мероприятий.