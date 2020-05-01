Москва, , 10:01 — REGNUM Народная артистка РСФСР и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжёлого заболевания», — написала она на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, хотя тесты оказались отрицательными. Какое-то время певица находилась в искусственной коме.

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