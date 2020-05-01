Москва, , 10:01 — REGNUM За весь период действия режима самоизоляции составлено более 600 протоколов на организации, нарушившие социальную дистанцию. Об этом агентству РИА Новости заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Всего на данный момент было составлено более 600 протоколов в отношении организаций-нарушителей за необеспечение режима социального дистанцирования», — сказал Данчиков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что ряд организаций не выполнил требования о разметке для соблюдения социальной дистанции.

При этом Данчиков подчеркнул, что ответственность за нарушение социальной дистанции лежит как на организациях, так и на рядовых гражданах, не соблюдающих такую дистанцию.