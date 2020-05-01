Самара, , 10:02 — REGNUM Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты передали бизнесмены в больницу Самары. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, представители энергетической организации ООО «Солар Системс» поставили в больницу им. Середавина один аппарат ИВЛ, шесть тысяч масок-респираторов и 900 защитных очков.

По словам представителя фирмы, бизнес не может остаться в стороне, когда все направлено на борьбу с коронавирусом. Поэтому бизнесмены узнали у руководства медицинского учреждения о потребностях больницы и привезли необходимое оборудование.

По словам главного врача больницы им. Середавина Армена Беняна, оказанная помощь — это забота как о больных, так и о медицинском персонале. Он поблагодарил бизнесменов за оказанную помощь.

Отмечается, что на переоснащение медицинских учреждений в Самарской области выделено свыше 1,5 млрд рублей. Кроме этого, бизнес также поддерживает больницы в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что в больницы имени Середавина проходят лечение самые тяжелые пациенты.

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