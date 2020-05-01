Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбурге для областной инфекционной больницы приобретен компьютерный томограф. Об этом во время совещания с врачами объявил губернатор Денис Паслер. Такое оборудование для медучреждений данного профиля в регионе приобретается впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Глава региона подчеркнул, что теперь не нужно будет возить пациентов для обследования из инфекционной больницы в другие медучреждения. «Уверен, что врачам новое приобретение поможет быстрее ставить диагноз и оперативнее начинать необходимо лечение», — сказал Паслер.

Главный врач областной инфекционной больницы Андрей Попов заявил, что качество диагностики выйдет на новый уровень. Ведь компьютерная томография стала одним из главных инструментов распознавания COVID-19. «Теперь мы сами будем диагностировать пневмонию и следить за динамикой. А по окончании пандемии этот аппарат позволит нам более детально обследовать больных с пневмонией и ВИЧ», — сказал медик и поблагодарил за дорогой подарок.

Стоит отметить, компьютерная томография стала одним из главных инструментов диагностики COVID-19. Даже если у пациента нет никаких клинических проявлений, у него уже могут происходить изменения в легких.

Ранее министр здравоохранения заявила о том, в регионе принято решение о приобретении пяти компьютерных томографов. Два томографа появятся в поликлиниках Оренбурга, один — в Оренбургском районе, по одному — на западе и востоке Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Для борьбы с SARS-CoV-2 Оренбуржье закупает пять компьютерных томографов