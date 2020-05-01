Оттава, , 09:53 — REGNUM В Канаде число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 54 тысячи, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Так, за последние сутки в стране было выявлено 1639 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в Канаде выявлено 54 457 случаев.

От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 3310 человек, 24 424 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в мире зафиксировано 71 839 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество выявленных инфицированных достигло 3 090 445 человек.

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