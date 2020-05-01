Салехард, , 09:50 — REGNUM На Ямале более 500 тыс. лицевых масок и 65 тыс. пар защитных перчаток, кожный антисептик приобрёл для силовых ведомств департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Полицейских Ямала обезопасили Пресс-служба главы ЯНАО

Кроме того, приобретены дезинфицирующие средства для помещений и бесконтактные термометры для измерения температуры тела для сотрудников полиции, Росгвардии, прокуратуры, спасателей, военкомата, уголовно-исполнительной инспекции и судебных приставов.

Не забыты и волонтёры регионального штаба, которые получили тысячу масок и две тысячи пар защитных перчаток. Добровольные помощники сейчас могут оказывать помощь самоизолированным гражданам, не беспокоясь за своё собственное здоровье.