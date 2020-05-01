Москва, , 09:43 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников российских предприятий ракетно-космической отрасли достигло 173 человек, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

По состоянию на 20:00 мск 30 апреля от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончалось шесть сотрудников предприятий Роскосмоса. Количество заболевших достигло 173 человек, число выздоровевших — 16. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.

Ранее в Роскосмосе отмечали, что на космодромах «Байконур», «Восточный» и других объектах проводятся все необходимые мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Апрельские запуски пилотируемого корабля «Союз МС-16» и грузового «Прогресс МС-14» проводились в штатном режиме, но при меньшем количестве персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля с космодрома «Куру» во Французской Гвиане вернулись все сотрудники Роскосмоса, обеспечивающие запуски с российскими ракетами-носителями. Космодром был временно закрыт из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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