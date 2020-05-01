Пекин, , 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Китая выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Кроме этого, указывается, что шесть случаев заражения из этого числа являются ввозными (город Шанхай и провинция Фуцзянь) и ещё шесть — локальными (автономный район внутренняя Монголия и провинция Хэйлунцзян).

При этом уточняется, что ещё 32 пациента вылечились от новой коронавирусной инфекции и что новых летальных случаев из-за данной болезни не зафиксировано.

«Госкомитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 874 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе на данный момент болеют 599 человек (34 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 642 человека выписаны из больниц и ещё 4633 скончались», — также говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что просьба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию об источнике появления нового коронавируса в Китае была отклонена китайскими властями.