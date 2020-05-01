Тамбов, , 09:39 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб.

В числе тех, у кого заражение подтверждено за последние сутки, — двое годовалых детей, самому старшему пациенту — 85 лет. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего в регионе подтверждено, таким образом, 675 случаев заражения коронавирусом. 106 человек выздоровел. В регионе два пациента с подтверждённым заражением скончались. В больницах региона остаются 266 человек, в том числе 136 с подтверждённым заражением коронавирусом и 87 — с диагнозом «пневмония».