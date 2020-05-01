Тюмень, , 09:38 — REGNUM В Тюмени бойцы студенты-волонтёры в рамках всероссийской акции #МыВместе помогают медикам, маломобильным и пожилым тюменцам в дни самоизоляции с покупкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тюменского областного студенческого отряда.

Волонтёры на марше Пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

Волонтёры Тюмени базируются по адресу Геологоразведчиков, 6а. Работают ежедневно, без выходных, с с 10:00 до 20:00. Обратиться к ним за безвозмездной помощью можно через «горячую линию» 8−800−200−34−11. Оплачивается лишь чек при доставке.

Боец студотряда «Медик» Тюменского государственного медицинского университета Виктор Шиндлер помогает в организации работы штаба помощи пожилым людям. Он проводит инструктаж мобильных отрядов, принимает заявки, следит за соблюдением ребятами мер безопасности. Как координатор, он отмечает, что помимо помощи с продовольствием, заявителям нередко нужна и юридические, и психологические консультации. Порой люди просят выгулять собаку — это тоже волонтёрам под силу.

«Ждём новых людей в мобильные группы, чтобы бабушки и дедушки, у которых сегодня нет возможности выйти на улицу, не голодали и могли получить поддержку от жизнерадостных волонтеров», — зовёт в волонтёры тюменцев Виктор Шиндлер.

Анита Евай из Тюменского университета и отряда «Финист» 40 часов в неделю посвящает работе волонтёра. В день она может совершить до девяти выездов.

Как поясняет Анита, сперва она берёт заявку, покупает необходимое для заявителя, потом с ней расплачиваются по факту доставки. Она развозит заказы в маске и перчатках. Девушка отмечает, что волонтёрство — очень благодарная работа. Особенно рады им пожилые люди, которым в эти дни изоляции сложно без общения.

Комиссар Тюменского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Елена Доценко сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что волонтёров много не бывает. Заявок масса, все их отработать сложно, но ребята стараются и справляются.

«Желающих стать волонтёрами гораздо больше. Но с развитием ситуации с коронавирусом мы стали чаще слышать, что некоторые родители против, чтобы их ребёнок-студент разъезжал по городу, в котором неблагополучная эпидобстановка. Но отмечу тенденцию: насидевшись в изоляции дома, в волонтёрские центры стали приходить люди постарше. Говорят, мол, хотим что-то делать, приносить пользу. Люди готовы вкладывать свои силы, средства, время, ресурсы в доброе дело. И это радует», — отметила Елена Доценко.