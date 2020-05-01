Тюмень, 1 мая 2020, 09:38 — REGNUM В Тюмени бойцы студенты-волонтёры в рамках всероссийской акции #МыВместе помогают медикам, маломобильным и пожилым тюменцам в дни самоизоляции с покупкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тюменского областного студенческого отряда.
Волонтёры Тюмени базируются по адресу Геологоразведчиков, 6а. Работают ежедневно, без выходных, с с 10:00 до 20:00. Обратиться к ним за безвозмездной помощью можно через «горячую линию» 8−800−200−34−11. Оплачивается лишь чек при доставке.
Боец студотряда «Медик» Тюменского государственного медицинского университета Виктор Шиндлер помогает в организации работы штаба помощи пожилым людям. Он проводит инструктаж мобильных отрядов, принимает заявки, следит за соблюдением ребятами мер безопасности. Как координатор, он отмечает, что помимо помощи с продовольствием, заявителям нередко нужна и юридические, и психологические консультации. Порой люди просят выгулять собаку — это тоже волонтёрам под силу.
Анита Евай из Тюменского университета и отряда «Финист» 40 часов в неделю посвящает работе волонтёра. В день она может совершить до девяти выездов.
Как поясняет Анита, сперва она берёт заявку, покупает необходимое для заявителя, потом с ней расплачиваются по факту доставки. Она развозит заказы в маске и перчатках. Девушка отмечает, что волонтёрство — очень благодарная работа. Особенно рады им пожилые люди, которым в эти дни изоляции сложно без общения.
Комиссар Тюменского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Елена Доценко сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что волонтёров много не бывает. Заявок масса, все их отработать сложно, но ребята стараются и справляются.