Москва, , 09:37 — REGNUM Взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России удалось избежать. Важно, чтобы темпы прироста не увеличивались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС.

Она отметила, что количество случаев заболевания растёт, однако это неизбежно в условиях эпидемии и большого числа инфекционных больных. Есть определённое притормаживание процесса. На сегодняшний день в России подготовлено много свободных больничных коек.

«Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — подчеркнула Попова.

Это позволяет сохранять жизни людей и добиваться выздоровления даже тяжёлых пациентов. Такого количества смертей, как в некоторых странах, не происходит, добавила она.

Читайте также: Роспотребнадзор: отечественные тест-системы коронавирус не пропустят