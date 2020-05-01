Москва, 1 мая 2020, 09:37 — REGNUM Взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России удалось избежать. Важно, чтобы темпы прироста не увеличивались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС.
Она отметила, что количество случаев заболевания растёт, однако это неизбежно в условиях эпидемии и большого числа инфекционных больных. Есть определённое притормаживание процесса. На сегодняшний день в России подготовлено много свободных больничных коек.
«Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — подчеркнула Попова.
Это позволяет сохранять жизни людей и добиваться выздоровления даже тяжёлых пациентов. Такого количества смертей, как в некоторых странах, не происходит, добавила она.
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