Оренбург, , 09:36 — REGNUM В Оренбурге семье врачей областной больницы № 2 подарили квартиру. Сертификат на трехкомнатную квартиру губернатор Денис Паслер передал семье Виталия и Елены Солодовниковых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Виталий работает терапевтом, Елена — кардиологом. С самого начала пандемии лечат пациентов, зараженных коронавирусом. В семье растет дочь. С того момента, как родители начали работать в COVID-центре, девочка живет с бабушкой в самоизоляции.

Сертификат на новую трехкомнатную квартиру предоставила строительная компания «УПСК Жилстрой».

Семья врачей поблагодарила всех, кто поддерживает медиков в столь нелегкое время, и подчеркнула, что выполняет свой врачебный долг, сейчас это происходит, конечно, в сложных, экстремальных условиях.

Напомним, ранее квартиры в подарок получили три оренбургских врача, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов в областной инфекционной больнице и областной клинической больнице № 2.

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