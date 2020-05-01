Москва, , 09:36 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обозначила три группы проблем, с которыми сталкиваются ученики при дистанционном обучении.

Так, первая связана с техническим оснащением и доступом в интернет у обучающегося.

Вторая связана с профессиональным обеспечением процесса дистанционного образования — подготовка кадров, разработка обучающих материалов.

Третья группа — вопросы психологического и физического здоровья учеников.

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«Я не думаю, что дистанционное обучение лучшим образом влияет на здоровье детей, особенно младших школьников», — сказала Кузнецова в интервью «Известиям».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, большинство российских родителей, чьи дети из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение в школах, не хотят продолжения такой формы образования после завершения всех карантинных мер.

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