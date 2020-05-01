Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жительниц региона временно не беременеть из-за пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

По словам Куйвашева, специалисты пока не знают, какие последствия несёт зараза как для матери, так и для новорождённых.

«Препараты, применяемые в лечении тяжелых форм коронавируса, противопоказаны при беременности», — добавил губернатор.

Воздержаться от начала новых лечебных циклов до конца пандемии просят и российские, и международные организации, связанные с репродуктивной медициной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён обязательный масочный режим. Он продлится все майские праздники.