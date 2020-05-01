Якутск, , 09:34 — REGNUM За последние сутки в Якутии зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 12 в офтальмологической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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«У нас в Якутске наблюдается очень крупный, по нашим понятиям, очаг заражения в республиканской офтальмологической больнице. Анализ данных говорит о том, что наблюдается большое заражение среди медперсонала, и среди пациентов данной больницы. Проводится служебное расследование», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

За сутки первый случай заражения коронавирусом выявлен в Намском улусе республики.

При этом в Якутии за прошедшие сутки восемь пациентов с коронавирусом полностью вылечились и были выписаны домой.

Всего в республике с момента начала наблюдений выявлено 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, полностью излечились 35 человек, умерли трое.

Как сообщало ИА REGNUM, все органы власти Якутии подключились к разрешению сложной ситуации с распространением коронавируса на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. 50 вахтовик с коронавирусом были отправлены в больницы Омска.